В буферных зонах в Сирии хотят разместить военную полицию России

Военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах безопасности в Сирии. Об этом заявил во вторник глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.



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«Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей и представителей Минобороны РФ, но в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности», — отметил дипломат.

Реализация создания зон безопасности в Сирии начнется в течение двух-трех недель после подписания документов, указал Лаврентьев. «В зависимости от выхода на подписание документов о создании зон безопасности я думаю, что следует рассчитывать на принятие конкретных действий по размещению сил в течение двух-трех недель», — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос о создании зон деэскалации в Сирии.

По его словам, линии соприкосновения по двум из четырех зон деэскалации в Сирии фактически определены. «Практически по второй и третьей зоне деэскалации (к северу от Хомса и в Восточной Гуте. — Прим. ТАСС) линии соприкосновения, границы уже определены, — сказал Лаврентьев. — Есть еще вопросы по Идлибу и кое-какие резервации по южной зоне. Думаю, не за горами то время, когда мы сможем выйти на компромиссное решение по этим вопросам».

Россия считает возможным подписание документа по итогам согласования отдельных зон деэскалации. «Здесь возможны любые варианты. Есть вариант по трем зонам, есть и вариант, включая район Идлиба, есть и [вариант] по двум центральным зонам (к северу от Хомса и в Восточной Гуте. — Прим. ТАСС), где уже границы согласованы», — сказал Лаврентьев.

По его словам, еще одним вопросом, который обсуждают на переговорах, стало создание совместного координационного центра. «Параллельно очень важным сопутствующим моментом является желание и стремление всех стран-гарантов создать совместный координационный центр по соблюдению безопасности в зонах деэскалации. Я думаю, что этот документ мы сможем, в принципе, тоже принять», — уточнил Лаврентьев.