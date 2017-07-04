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Стрельба на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе: есть жертвы, в том числе ребенок
04.07.2017 22:40 — Новости Мира | Tut.by
Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Сообщается о двух погибших мирных жителях, в том числе 2-летнем ребенке.
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В ведомстве заявили, что приняли ответные меры, а также проинформировали об инциденте международные структуры.
В Нагорном Карабахе
Напомним, сильнейшее за последние 20 лет обострение конфликта
Независимость от Азербайджана Нагорный Карабах провозгласил в 1991 году. После неудачной силовой операции Баку по возвращению контроля над регионом в 1994 году был подписан Бишкекский протокол о перемирии между Азербайджаном, Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой, однако на линии соприкосновения периодически происходят инциденты. Провозглашение независимости Нагорного Карабаха, где живут преимущественно этнические армяне, в мире признано не было.
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Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
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