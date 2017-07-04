Стрельба на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе: есть жертвы, в том числе ребенок

Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Сообщается о двух погибших мирных жителях, в том числе 2-летнем ребенке.

По данным Минобороны Азербайджана, вечером 4 июля из гранатометов и 82- и 120-миллиметровых минометов было обстреляно село Алханлы Физулинского района. В результате обстрела погибли жители села — 50-летняя женщина и 2-летняя девочка. Еще одна жительница получила ранения.

В ведомстве заявили, что приняли ответные меры, а также проинформировали об инциденте международные структуры.

В Нагорном Карабахе заявили , что режим прекращения огня был нарушен Азербайджаном: стреляли из минометов различных калибров, а также использовали реактивную систему залпового огня TR-107. Армения пока никак не прокомментировала произошедшее.

Напомним, сильнейшее за последние 20 лет обострение конфликта случилось 2 апреля прошлого года. За несколько дней противостояния погибли более 30 человек, около 200 пострадали.

Независимость от Азербайджана Нагорный Карабах провозгласил в 1991 году. После неудачной силовой операции Баку по возвращению контроля над регионом в 1994 году был подписан Бишкекский протокол о перемирии между Азербайджаном, Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой, однако на линии соприкосновения периодически происходят инциденты. Провозглашение независимости Нагорного Карабаха, где живут преимущественно этнические армяне, в мире признано не было.