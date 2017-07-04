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Глава МИД Польши: с Бандерой Украина не войдет в Европу. В Украине ответили

05.07.2017 07:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wPolityce, пишет «Украинская правда».


Витольд Ващиковский. Фото: Reuters

«Экономическое сотрудничество, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве», — сказал он.

Ващиковский отметил, что в случае нерешения вопросов может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.

В Киеве ответили на заявление главы МИД Польши о Бандере

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев должен потребовать объяснений за высказывания министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о невозможности Украины попасть в ЕС «с Бандерой».


Маркиян Лубкивский. Фото: 112.ua

«Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружелюбными и вредными для двусторонних украинско-польских отношений. Без всякого сомнения такие слова требуют реакции украинского МИД», — сказал Лубкивский.

Также он выразил надежду на то, что МИД Украины вызовет польского посла для объяснений по поводу высказываний Ващиковского.

«…Или же наш посол Дещица совершит визит в министерство и тоже потребует соответствующих объяснений», — добавил Лубкивский.

При этом он подчеркнул, что до вступления Украины в Европейский союз еще далеко. «Пройдет много времени, очевидно, поменяется еще не один Ващиковский, и ситуация будет меняться», — подытожил дипломат.

Справка TUT.BY

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН), боевым крылом которой была УПА (Украинская повстанческая армия). В Польше Бандеру, и его соратника Романа Шухевича, лидера УПА, считают виновниками Волынской трагедии.

Волынская трагедия — этнополитический конфликт, сопровождавшийся массовым уничтожением «Украинской повстанческой армией» этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, включая украинцев на современных территориях северо-западной части Украины (до сентября 1939 года находившихся под управлением Польши). Конфликт начался в марте 1943 года и достиг пика в июле того же года. Ответные действия польской стороны, начатые с конца лета 1943 года, привели к значительным жертвам среди украинского гражданского населения.

Количество погибших в ходе Волынской трагедии точно не установлены. По данным историкам, цифры колеблются от 50 до 100 тысяч человек. 

 
 
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Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

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