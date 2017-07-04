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Глава МИД Польши: с Бандерой Украина не войдет в Европу. В Украине ответили
05.07.2017 07:00 — Новости Мира | Tut.by
Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию
«Экономическое сотрудничество, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве», — сказал он.
Ващиковский отметил, что в случае нерешения вопросов может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.
В Киеве ответили на заявление главы МИД Польши о Бандере
Чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский в эфире телеканала «
«Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружелюбными и вредными для двусторонних украинско-польских отношений. Без всякого сомнения такие слова требуют реакции украинского МИД», — сказал Лубкивский.
Также он выразил надежду на то, что МИД Украины вызовет польского посла для объяснений по поводу высказываний Ващиковского.
«…Или же наш посол Дещица совершит визит в министерство и тоже потребует соответствующих объяснений», — добавил Лубкивский.
При этом он подчеркнул, что до вступления Украины в Европейский союз еще далеко. «Пройдет много времени, очевидно, поменяется еще не один Ващиковский, и ситуация будет меняться», — подытожил дипломат.
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Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.
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