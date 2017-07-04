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Россия продлила ответные санкции против Запада

05.07.2017 07:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Российское продовольственное эмбарго, введенное против стран Запада в ответ на антироссийские санкции, продлено до конца 2018 года. Мера стала ответом на продление западными странами секторальных санкций против России.


Фото: Reuters

Правительство России согласно президентскому указу продлило действие контрсанкций, введенных в ответ на санкции Запада, до 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано утром 5 июля на сайте правительства РФ.

«Запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года», — сказано в тексте постановления.

В нем подчеркивается, что «ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России».

В конце июня Совет ЕС продлил на полгода секторальные санкции против России.

Впервые Россия ввела продэмбарго против западных стран в качестве контрмер, введенных западными странами в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе, в августе 2014 года. Тогда Путин подписал указ, ограничивающий ввоз определенных продуктов из США, ЕС, ​ Канады, Австралии и Норвегии. Позднее продэмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн, которые присоединились к антироссийским санкциям. Затем в этот список вошла и Украина. Под запрет, в частности, попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов.

 
 
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Правительство России согласно президентскому указу продлило действие контрсанкций, введенных в ответ на санкции Запада, до 31 декабря 2018 года.

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