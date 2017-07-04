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Очередной транш МВФ Украине отложен

05.07.2017 08:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) Украине отложен. Об этом во вторник, 4 июля, рассказал украинский премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Bloomberg. Пятый транш МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов не будет переведен в заранее оговоренные сроки из-за того, что Киев задерживается с проведением земельной реформы. Суммарно МВФ обещал выделить Украине 17,5 миллиардов долларов.

Верховная рада Украины не успеет принять необходимые законы до конца лета, что и станет причиной отсрочки транша. При этом, как указывает Гройсман, проведение пенсионной реформы и создание антикоррупционного суда проходят в срок. Украинский премьер надеется, что «пятый транш будет». Он также пояснил, что в Киеве понимают, какую модель земельного законодательства хотят получить, и в чьих интересах оно должно работать. По словам премьер-министра, законопроект готов на 99 процентов, не хватает лишь подробностей о доступе украинских фермеров к долгосрочным капиталам на разумных условиях.

«Кто-то говорит, что МВФ требует реформ от Украины, но я хочу подчеркнуть, что мы не должны воспринимать это так, как будто МВФ нуждается в реформах — это Украине нужны реформы», — заявил Гройсман. «Мы должны полностью реализовать программу МВФ. Это наша задача», — добавил украинский премьер.

 
 
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"Кто-то говорит, что МВФ требует реформ от Украины, но я хочу подчеркнуть, что мы не должны воспринимать это так, как будто МВФ нуждается в реформах - это Украине...

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