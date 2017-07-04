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Пешком, верхом и у папы на руках. Американцы отметили День независимости

05.07.2017 11:56 — Новости Мира | Tut.by  
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4 июля Соединенные Штаты Амеркики отметили День независимости. Уже традиционно, в этот день по всей стране прошли шествия и парады. Кульминацией торжеств стал салют.


Рядовые американцы предпочитают отмечать праздник с друзьями на природе на пикнике. Солидарна с ними в этом и президентская чета — Дональд и Мелания Трамп на лужайке Белого дома устроили пикник с барбекю для военнослужащих с семьями. Гостей развлекал оркестр Корпуса морской пехоты США.

Как в США отметили 241 годовщину освобождения от господства британской короны в нашей фото- и видеоподборке.


Дональд и Мелания Трамп приветствуют семьи военнослужащих с балкона Белого дома



Участники парада в исторической форме 1754−1762 годов. Томагавк, штат Висконсин, США







Праздничный фейерверк в Вашингтоне длился 17 минут.

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Четвертого июля 1776 года 13 британских колоний подписали Декларацию независимости, в которой объявили о разрыве с Соединенным королевством. Эта дата считается днем рождения Соединенных штатов Америки.
 
 
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Как в США отметили 241-ю годовщину освобождения от господства британской короны в нашей фото- и видеоподборке.

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