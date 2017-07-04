Неназванных подозреваемых в уничтожении Boeing МН-17 на Донбассе решили судить в Нидерландах

Как сообщает голландская телекомпания NOS со ссылкой на МИД страны, суд над возможными виновниками гибели пассажиров рейса MH-17 на Донбассе летом 2014 года пройдет в Нидерландах. Судить их будут по голландскому законодательству.

Принятое решение поддержали все пять стран, которые участвуют в международном расследовании (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Украина). Они выразили полное доверие к голландскому правосудию.

До сих пор обсуждалось несколько вариантов того, как должен проходить суд по делу MH-17. Предложение создать трибунал из представителей пяти заинтересованных стран не нашло поддержки, поскольку в каждом из государств существует свое уголовное законодательство, и могли возникнуть проблемы с согласованием. Было и предложение создать трибунал под эгидой ООН, однако оно было заблокировано представителями России в Совете безопасности международной организации в 2015 году.

За два года расследования комиссия установила, что самолет был уничтожен в результате взрыва ракеты , выпущенной системой «Бук М-1». Кроме того, осенью прошлого года следователи заявили, что придерживаются версии, согласно которой ракетная установка находилась на территории, контролируемой сепаратистами. Тем не менее, конкретных подозреваемых комиссия пока не называла.

В начале июня расследовательская группа Bellingcat опубликовала информацию о том, что выпустивший ракету ЗРК «Бук» был приписан к 53-й бригаде российской армии. Якобы именно его видели в колонне в районе города Миллерово Ростовской области в июне 2014 года.

Россия с предварительными выводами международной комиссии и материалами Bellingcat не согласна . Еще в июле 2014 года замначальника Генерального штаба ВС России Андрей Картаполов озвучил версию, что MH-17 был сбит украинскими войсками.​ В октябре 2015 года специалисты военного концерна «Алмаз-Антей» опубликовали итоги собственного расследования катастрофы Boeing 777, из которых следует, что лайнер сбит ракетой с территории, которая на тот момент не контролировалась ни одной из сторон конфликта на Донбассе. При этом в концерне подчеркнули, что ракета, которая взорвалась возле самолета, не использовалась российскими военными.

В сентябре 2016 года российские военные указали, что расположенный в Ростовской области комплекс «Утес-Т» не зафиксировал каких-либо посторонних объектов близ маршрута MH17 перед катастрофой. Из этого следовало, что «Бук» не находился на территории, контролируемой сепаратистами.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение на территории Донецкой области Украи​ны 17 июля 2014 года. На борту самолета, вылетевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа, все они погибли.