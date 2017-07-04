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Неназванных подозреваемых в уничтожении Boeing МН-17 на Донбассе решили судить в Нидерландах
05.07.2017 12:13 — Новости Мира | Tut.by
Как сообщает голландская телекомпания NOS со ссылкой на МИД страны, суд над возможными виновниками гибели пассажиров рейса MH-17 на Донбассе летом 2014 года пройдет в Нидерландах. Судить их будут по голландскому законодательству.
Принятое решение поддержали все пять стран, которые участвуют в международном расследовании (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Украина). Они выразили полное доверие к голландскому правосудию.
До сих пор обсуждалось несколько вариантов того, как должен проходить суд по делу MH-17. Предложение создать трибунал из представителей пяти заинтересованных стран не нашло поддержки, поскольку в каждом из государств существует свое уголовное законодательство, и могли возникнуть проблемы с согласованием. Было и предложение создать трибунал под эгидой ООН, однако оно было
За два года расследования комиссия установила, что самолет был уничтожен в результате
В начале июня расследовательская группа Bellingcat
Россия с предварительными выводами международной комиссии и материалами Bellingcat
В сентябре 2016 года российские военные указали, что расположенный в Ростовской области комплекс «Утес-Т» не зафиксировал каких-либо посторонних объектов близ маршрута MH17 перед катастрофой. Из этого следовало, что «Бук» не находился на территории, контролируемой сепаратистами.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines
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Принятое решение поддержали все пять стран, которые участвуют в международном расследовании (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Украина). Они выразили...
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