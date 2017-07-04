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Ведомство по уголовным делам ФРГ приобрело "панамские досье" за 5 млн евро
05.07.2017 12:38 — Новости Мира | Tut.by
Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) в рамках борьбы с отмыванием денег и налоговыми махинациями приобрело так называемые панамские досье. Как сообщил dpa во вторник, 4 июля, со ссылкой на источник в правительственных кругах, за объемную базу данных было уплачено около пяти миллионов евро. Таким образом в Германии смогут расследовать случаи уклонения от уплаты налогов.
Полученные данные будут изучены и проверены при участии экспертов Управления финансов федеральной земли Гессен. При этом BKA обработает миллионы полученных файлов так, чтобы в результате их можно было использовать в электронном виде. Это займет как минимум несколько месяцев. «У нас есть не только возможности, но и политическая воля решительно вести борьбу с налоговыми преступлениями», — заявил министр финансов земли Гессен Томас Шефер (Thomas Schäfer). Министерство финансов ФРГ приветствовало приобретение досье.
«Панамские досье»
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Таким образом в Германии смогут расследовать случаи уклонения от уплаты налогов.
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