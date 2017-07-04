Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) в рамках борьбы с отмыванием денег и налоговыми махинациями приобрело так называемые панамские досье. Как сообщил dpa во вторник, 4 июля, со ссылкой на источник в правительственных кругах, за объемную базу данных было уплачено около пяти миллионов евро. Таким образом в Германии смогут расследовать случаи уклонения от уплаты налогов.

Полученные данные будут изучены и проверены при участии экспертов Управления финансов федеральной земли Гессен. При этом BKA обработает миллионы полученных файлов так, чтобы в результате их можно было использовать в электронном виде. Это займет как минимум несколько месяцев. «У нас есть не только возможности, но и политическая воля решительно вести борьбу с налоговыми преступлениями», — заявил министр финансов земли Гессен Томас Шефер (Thomas Schäfer). Министерство финансов ФРГ приветствовало приобретение досье.

«Панамские досье» были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. В них речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca — одного из ведущих регистраторов офшоров в мире. Документы вызвали большой резонанс во многих странах.