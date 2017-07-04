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Минобороны РФ рассекретило документы о сотрудничестве СССР и Китая в борьбе с Японией во Второй мировой

05.07.2017 13:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Минобороны России рассекретило более 30 документов о сотрудничестве СССР и Китая в 1937—1945 годах в борьбе с Японией, заявила журналистам главный документовед центрального архива российского оборонного ведомства Виктория Каяева.

Третья международная российско-китайская военно-научная конференция посвящена восьмидесятилетию начала широкомасштабной агрессии Японии против Китая и решающему вкладу СССР в успешное завершение войны с Японией. Конференция пройдет с 5 по 6 июля в музее Победы на Поклонной горе в Москве. Организаторами выступили Академия военных наук России, Цзилиньский университет Китая, Центр изучения Второй мировой войны — войны сопротивления китайского народа японской агрессии и послевоенного международного мира.

«К конференции мы рассекретили 34 уникальных документа центрального архива Минобороны, они отражают отношения Советского Союза и Китая. Самый интересный и уникальный документ — текст ультиматума маршала Василевского, который был направлен главнокомандующему Квантунской армией», — сказала Каяева.

В документах показано, как помогал Китаю Советский Союз: направлял военных специалистов, обучал китайских летчиков, посылал материальную и военно-техническую помощь.

 
 
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В документах показано, как помогал Китаю Советский Союз: направлял военных специалистов, обучал китайских летчиков, посылал материальную и военно-техническую...

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