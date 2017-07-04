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Северная Корея показала видео запуска межконтинентальной ракеты

05.07.2017 15:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Японский телеканал NHK продемонстрировал видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14». Как сообщает телеканал, его распространило в среду Центральное телевидение КНДР.

На ролике показана подготовка к проведению испытания, а также запуск ракеты. На видео по-корейски подписаны стадии отделения первой и второй ее ступеней.

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КНДР объявила во вторник о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». По его информации, максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, дальность — 933 км. По данным министерства обороны Японии, ракета пролетела 933 км и упала в 300 км от побережья японской префектуры Акита.

Приказ о запуске ракет лидер КНДР Ким Чен Ын подписал 3 июля. В сообщении агентства ЦТАК на эту тему также отмечается, что ракета способна нести ядерную боеголовку.

 
 
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На ролике показана подготовка к проведению испытания, а также запуск ракеты.

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