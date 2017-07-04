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Северная Корея показала видео запуска межконтинентальной ракеты
05.07.2017 15:40 — Новости Мира | Tut.by
Японский
На ролике показана подготовка к проведению испытания, а также запуск ракеты. На видео по-корейски подписаны стадии отделения первой и второй ее ступеней.
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На ролике показана подготовка к проведению испытания, а также запуск ракеты.
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