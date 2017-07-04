Соотношение сил в международной политике меняется, и сам мировой порядок трансформируется. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью еженедельнику Zeit в преддверии саммита G20.



Ангела Меркель. Фото: Reuters

Как пояснила глава кабмина ФРГ, она имеет в виду усиление роли Китая и Индии, а также нежелание новой администрации США играть роль гаранта мирового порядка во всех регионах. «Действительно, мировой порядок меняется, смещается соотношение сил», — отметила она в интервью, которое будет опубликовано 6 июля.

Изменение в подходах Вашингтона, по ее словам, «можно расценивать и как хорошую, и как плохую новость, в зависимости от темы». «Впрочем, где бы в течение последних десятилетий американцы ни выступали в качестве гаранта мирового порядка, всегда, мягко выражаясь, было много критики», — добавила Меркель.

Она при этом признала, что для Берлина уход США со своих позиций «является серьезным вызовом». «Если американцы вдруг заявят, что они не хотят больше вести борьбу с международным терроризмом, будет очень сложно», — заявила она. Канцлер подчеркнула, что ФРГ и США «заинтересованы в безопасности и мире, поэтому должны преследовать общие цели».

Она также призналась, что не отказывается от своего заявления о том, что времена, когда Европа могла полностью полагаться на США, прошли. «Непонятно, можем ли мы в будущем полагаться на то, что США будут, как и раньше, поддерживать работу ООН, ближневосточное урегулирование, европейскую политику в сфере безопасности, миротворческие миссии в Африке», — пояснила Меркель.

Не избегать разногласий

Канцлер ФРГ также считает, что участникам саммита G20 не следует избегать обсуждения существующих между ними разногласий.

«Передо мной как председателем в G20 поставлена задача прорабатывать возможности для достижения единства, а не поощрять отсутствие диалога», — отметила Меркель в интервью, которое будет опубликовано 6 июля. «Не нужно прятать под стол разногласия», — добавила она.

Канцлер также считает оправданным проведение саммита G20 именно в Гамбурге. «Я убеждена, что Германия должна быть в состоянии принять такой важный форум, ведь с этим связана возможность поставить на повестку дня важные темы, добиться прогресса в реализации проектов, определять течение глобализации», — отметила она. Меркель указала на то, что такой масштабный саммит можно было организовать только в крупном городе, где есть необходимая инфраструктура и достаточно гостиниц для членов делегаций и тысяч журналистов.

Кроме того, канцлер отметила, что понимает недовольство многих жителей Гамбурга «кружащимися в воздухе вертолетами, блокированием улиц и прочими ограничениями», связанными с саммитом. В то же время она подчеркнула, что «не может быть оправдания насильственным акциям протеста». «Я уверена, что полиция сделает все, чтобы не допустить этого», — сказала Меркель.

Министр финансов еврозоны

Меркель заявила, что в целом поддерживает идею президента Франции Эмманюэля Макрона по созданию в еврозоне экономического правительства и поста министра финансов.

«Необходимо ли нам что-то типа экономического правительства? В целом я поддерживаю это. Нужен ли европейский министр финансов? В принципе и на это отвечу — да», — отметила Меркель в интервью, которое будет опубликовано 6 июля.

В то же время, по ее словам, в том, что касается этих идей, сначала «следует найти ответы на практические вопросы», ведь «в Европе существуют разные представления» об этом. «Если будет создана правовая основа, то я могу себе очень многое представить», — заметила канцлер.

«Все эти вопросы, связанные с дальнейшим развитием ЕС, я буду обсуждать с Эмманюэлем Макроном», — добавила она.

Отношения с Анкарой

Меркель отметила, что Германия стремится к выстраиванию разумных отношений с Турцией, несмотря на сохраняющиеся разногласия с Анкарой.

«Я хотела бы разумных отношений с Турцией, хотя я знаю, что сейчас накопилось много проблем и что мы на многое смотрим совершенно иначе, нежели президент [Турции Тайип] Эрдоган и его правительство», — отметила Меркель в интервью, которое будет опубликовано 6 июля.

«Я готова постоянно идти навстречу, но как канцлер ФРГ я не отрекусь от своего требования освободить Дениза Юджеля и других журналистов. Напротив», — подчеркнула глава правительства ФРГ.

В текущем году отношения двух стран осложняются двумя факторами. В Турции продолжает находиться в СИЗО журналист немецкой газеты Welt Юджель, которого обвиняют в связях с террористами. Кроме того, Анкара не пускала немецких парламентариев на авиабазу Инджирлик, в ответ на это Берлин решил передислоцировать военнослужащих из Турции в Иорданию.