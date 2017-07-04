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Российские Ту-95 нанесли удары крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии

05.07.2017 16:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. В результате уничтожены склады вооружений и боеприпасов.


Фото: wikipedia.org

«В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля», — говорится в сообщении.

Удары нанесли новейшими высокоточными ракетами Х-101 с дальности около 1 тысяч км.

В ведомстве также сообщили, что ракетоносцы во время полета прикрывали истребители Су-30, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.​

«После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», — сообщили в министерстве, передает РБК.

Х-101 — российская стратегическая крылатая ракета «воздух-поверхность» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета может поражать цель на расстоянии до 4,5 тысячи километров. Ракета может быть с ядерной боеголовкой.

 
 
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В результате уничтожены склады вооружений и боеприпасов.

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