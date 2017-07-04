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Минздрав Украины предлагает приостановить продажу российских лекарств

05.07.2017 17:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство здравоохранения Украины предлагает приостановить поступление на украинский рынок российских лекарств. Целью данных мер в ведомстве называют «обеспечение национальной безопасности и допуска к использованию в медицинской практике на территории Украины лекарственных средств только с гарантированной безопасностью и качеством».


Изображение: huffingtonpost.com

Минздрав обратился с предложением приостановить поступление российских лекарств к правительству Украины. Так же предлагается поступить и с препаратами производителей, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях.

В министерстве посоветовали фармкомпаниям перерегистрировать препараты с регистрационными свидетельствами РФ, что «позволит компаниям изъять производителей/заявителей России из регистрационных материалов зарегистрированных на Украине лекарственных средств».

 
 
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Целью данных мер в ведомстве называют "обеспечение национальной безопасности и допуска к использованию в медицинской практике на территории Украины...

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