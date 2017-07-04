Россия предложила странам СНГ направить контингенты для мониторинга в Сирии

Россия обратилась к странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос о направлении контингента для мониторинга в Сирии. Об этом заявил в среду глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.



Фото: Министерство обороны России

«Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты [будут размещены в зонах безопасности], военных наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии, — сказал он. — Никто не ставит под сомнение участие контингента из России, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией».

«Мы никому не навязываем, — отметил дипломат. — Если правительство Казахстана примет решение направить такой воинский контингент, мы будем это только приветствовать».

Создание зон деэскалации

Кроме того, Лаврентьев сообщил, что Турция попросила дополнительное время для согласования зон деэскалации в Сирии.

«Решения в рамках Астаны принимается на консенсусной основе. Поэтому, когда мы обсуждаем, должны учитывать мнение всех стран-гарантов, — отметил Лаврентьев. — Турция сказала, что ей нужно дополнительное время».

«Мы не стали настаивать. Исходим из того, что для принятия таких важных решений поспешность может только повредить», — сказал он. По его словам, решение отложить подписание документа о создании зон деэскалации в районах Идлиба, Хомса и Восточной Гуты — временное явление. «В самое ближайшее время мы придем к этому решению», — заверил Лаврентьев.

Лаврентьев также заявил, что выйти на создание зон деэскалации пока не удалось, но страны-гаранты постараются достичь этой цели в самое ближайшее время.

«Непосредственно выйти на создание зон деэскалации пока нам не удалось. Тем не менее это наша цель, и мы к ней будем стремиться и постараемся достичь ее в самое ближайшее время, — сказал он. — Без принятия решения о создании этих зон мы не можем практически утвердить тот пакет документов, который бы обеспечивал нормальное функционирование данных зон деэскалации».

Прорабатываемые документы

Семь документов по Сирии в рамках астанинского переговорного процесса находятся в проработке, они касаются зон деэскалации.

«Удалось окончательно принять положение о совместной рабочей группе. Теперь она наделена всеми полномочиями по решению текущих вопросов, — сказал он. — В ходе двусторонних и трехсторонних контактов в Астане обсуждалось большое количество документов, которые планируются к принятию».

«Они касаются как создания зон деэскалации, так и создания различных механизмов, которые бы обеспечивали функционирование данных зон, — отметил дипломат. — В общей сложности у нас в проработке находится семь документов».

«Это документ о создании координационного центра по мониторингу ситуации в зонах деэскалации, это мандат на развертывание сил контроля, правила использования ими военной силы, — пояснил Лаврентьев. — Эти все документы практически согласованы, но нуждаются в дальнейшей доработке с учетом того, что непосредственно выйти на создание зон деэскалации пока нам не удалось. Тем не менее, это наша цель, и мы к ней будем стремиться и постараемся достичь ее в самое ближайшее время».

«Без принятия решения о создании этих зон мы не можем практически утвердить тот пакет документов, который бы обеспечивал нормальное функционирование данных зон деэскалации», — заявил дипломат.

По его словам, де-факто зоны существуют. «Уровень насилия в них значительно снизился, есть отдельные всплески напряженности и конфронтации», — констатировал Лаврентьев.

100-процентное совпадение

Военные стран — гарантов перемирия в Сирии достигли 100-процентного совпадения по границам двух зон деэскалации — Хомсу и Восточной Гуте.

«В рамках рабочей группы нам удалось согласовать границы двух зон деэскалации — Хомса и Восточной Гуты. То есть у наших военных экспертов сейчас фактически 100-процентное совпадение», — сказал Лаврентьев.

«Более того, эти документы на рабочем экспертном уровне подписаны, фактически готовы к утверждению на более высоком уровне», — добавил спецпредставитель.