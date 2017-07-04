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Арабские страны продолжат бойкот Катара, пока эмират не изменит свою политику
05.07.2017 21:09 — Новости Мира | Tut.by
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет продолжат оказывать политическое и экономическое давление на Катар, пока он не изменить свою политику. Об этом заявил в среду в Каире министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
«Бойкот в отношении Катара продолжится, пока Доха не изменит свою политику, — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД четырех арабских стран. — О дополнительных шагах в отношении Катара будет объявлено в подходящее время после консультаций».
Глава саудовского МИД подчеркнул, что бойкотирующие эмират государства приняли «комплекс мер, направленных на прекращение финансирования терроризма».
Совещание глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта завершилось в Каире. На этой встрече обсуждался вопрос о дальнейших совместных действиях четырех арабских стран по отношению к Катару после истечения в среду срока ультиматума, выдвинутого Дохе.
Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о
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Глава саудовского МИД подчеркнул, что принят "комплекс мер, направленных на прекращение финансирования терроризма".
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