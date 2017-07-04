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Сторонники Мадуро ворвались в парламент и ранили нескольких депутатов

05.07.2017 21:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро ворвались на территорию парламента, находящегося под контролем оппозиции. Об этом в среду, 5 июля, сообщает BBC News со ссылкой на очевидцев.


Фото: Reuters

Несколько десятков человек проникли на территорию сквера, окружающего здание законодательного органа, в тот момент, когда там проходило заседание. Между сторонниками правительства и оппозиционными депутатами произошла потасовка.


Фото: Reuters

Кадры происходящего публикуют пользователи соцсетей.

Отмечается, что в результате беспорядков были ранены несколько законодателей и журналистов. В частности, по данным газеты Nacional, депутат Америко де Грация получил серьезную травму головы.


Фото: Reuters

Сторонники президента страны были вооружены палками и использовали самодельные взрывные устройства, отмечает издание.


Фото: Reuters

Беспорядки в Венесуэле из-за тяжелейшего экономического кризиса идут с начала апреля, из-за них погиб уже 91 человек.

 
 
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Между сторонниками правительства и оппозиционными депутатами произошла потасовка.

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