Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатов

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что отказывается от участия в судебном процессе над собой по делу о госизмене и отзывает своих адвокатов, передает ТАСС.



Виктор Янукович. Фото: Reuters

«Я не хочу принимать участие в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны», — заявил политик.

Дело Януковича о госизмене рассматривает Оболонский районный суд Киева. Обвинение просило суд начать заочное судебное рассмотрение дела из-за якобы уклонения бывшего президента от правосудия. Генеральная прокуратура Украины настаивает на пожизненном заключении для обвиняемого. По утверждениям ГПУ, доказательствами преступления беглого президента являются показания свидетелей, документы, заключения экспертов, фото- и видеоматериалы.

29 мая адвокат политика Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный готов к допросу киевским судом, если Киев обратится с соответствующим запросом к российских властям. В январе адвокат информировал, что Янукович не приедет на допрос в Киев из-за угрозы его жизни. Сердюк подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о наличии такой угрозы и отметил, что его подзащитный не получал уведомление о подозрении и не скрывается от следствия.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились сменой власти в стране. В Украине в отношении бывшего лидера возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

В июле 2015 года Янукович выразил готовность дать показания по своему делу в украинском суде в режиме видеоконференции. Позднее суд отказался от организации видеомоста.