Представители России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР покинули переговоры подгруппы в Минске

Делегации России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) покинули переговоры гуманитарной подгруппы в Минске, заявила руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Коцебу. Об этом сообщает Интерфакс .



Обмен пленными осенью 2014 года. Фото: Reuters

Как сообщила Коцебу, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по обмену пленными только с «ОБСЕ и РФ-оккупантом». В ответ представители России, ЛНР и ДНР покинули переговоры.

Представители ЛНР напомнили, что обмен пленными является ключевым пунктом (п. 6. — РБК) «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» (так называемые Вторые минские соглашения).

Вторые минские соглашения были утверждены «нормандской четверкой» (Германией, Францией, Украиной и Россией) 11−12 февраля 2015 года и подписаны контактной группой ОБСЕ, Россией, Украиной, ДНР и ЛНР. Целью соглашений является деэскалация вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что «стороны признали завершенным процесс дополнительных проверок волеизъявления лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Данный результат показывает, что при наличии доверия и доброй воли возможен прогресс даже в сложных вопросах».

Он проинформировал, что стороны обменялись «новыми списками пленных».

По его словам, контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на очередном заседании в Минске подтвердила продолжение действия объявленного на прошлой встрече «хлебного перемирия» и смогла, наконец, договориться о механизме взаиморасчетов за воду, поставляемую Киевом в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

В рамках встречи президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко в конце июня в Париже был озвучен так называемый план Макрона, который предусматривает меры по деэскалации конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины и выполнению Минских соглашений.

Среди мер были названы: полное соблюдение режима прекращения огня, беспрепятственный доступ ОБСЕ ко всем районам Донецкой и Луганской областей, занятых сепаратистами, безопасность международных наблюдателей, разведение сторон и отведение тяжелой техники, а также освобождение заложников и пленных. Кроме того, Макрон считает необходимым вывод с​ Донбасса российских военных и вооружений.