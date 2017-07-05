США готовы применить военную силу в отношении КНДР, но пока ограничатся санкциями

Соединенные Штаты в ближайшие дни представят на рассмотрение Совета Безопасности ООН новую резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против КНДР в ответ на проведенное страной ракетное испытание. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании СБ.



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«В ближайшие дни мы представим Совету Безопасности резолюцию, которая позволит международному сообществу дать пропорциональный ответ на новую эскалацию со стороны КНДР», — сказала дипломат. Она отметила, что не будет подробно говорить о содержании документа, но перечислила возможные способы реагирования на поведение Пхеньяна.

По ее словам, международное сообщество «может отрезать основные источники твердой валюты» КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, «ужесточить воздушные и морские ограничения», а также ввести адресные санкции в отношении «высокопоставленных официальных лиц».

США готовы применить военную силу

Как сообщила Хейли, Соединенные Штаты готовы применить военную силу в отношении КНДР в случае необходимости, но предпочитают задействовать свои возможности в сфере торговли для воздействия на Пхеньян.

«Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одна из наших возможностей — это существенные вооруженные силы. Мы задействуем их, если потребуется, но мы предпочли бы не идти в этом направлении», — сказала дипломат.

По ее словам, у США «есть другие способы дать ответ» тем, от кого исходит угроза. «У нас есть большие возможности в сфере торговли», — отметила Хейли.

Односторонние меры

По словам дипломата, США примут односторонние меры в отношении КНДР, если Россия не позволит ужесточить санкции против Пхеньяна. Постпред США прокомментировала высказывания зампостпреда РФ Владимира Сафронкова о том, что санкции «загоняют в тупик» урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Хейли, анонсировавшая новую резолюцию СБ ООН об ужесточении рестрикций в отношении Пхеньяна, предложила России наложить вето на документ.

«Но если вы видите в этом [запуске ракеты] угрозу, видите то, что есть на самом деле — то, что КНДР демонстрирует свою силу, — то вы должны занять твердую позицию и проголосовать вместе с международным сообществом за ужесточение санкций в отношении Северной Кореи. Если вы решите поступить иначе, мы поступим по-своему», — сказала дипломат.

При этом Хейли отметила, что Соединенные Штаты готовы предоставить России данные о том, что запущенная КНДР баллистическая ракета была межконтинентальной (МБР).

«Не только генеральный секретарь [ООН] сказал, что это была МБР. США сказали, что это была МБР, Северная Корея сказала, что это была МБР. Так что если вам нужны какие-либо разведывательные данные, которые позволят вам понять, что весь остальной мир видит, что это была МБР, я буду рада предоставить их», — сказала американский дипломат.



Фото: Reuters

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.