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США готовы применить военную силу в отношении КНДР, но пока ограничатся санкциями
06.07.2017 00:30 — Новости Мира | Tut.by
Соединенные Штаты в ближайшие дни представят на рассмотрение Совета Безопасности ООН новую резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против КНДР в ответ на проведенное страной ракетное испытание. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании СБ.
«В ближайшие дни мы представим Совету Безопасности резолюцию, которая позволит международному сообществу дать пропорциональный ответ на новую эскалацию со стороны КНДР», — сказала дипломат. Она отметила, что не будет подробно говорить о содержании документа, но перечислила возможные способы реагирования на поведение Пхеньяна.
По ее словам, международное сообщество «может отрезать основные источники твердой валюты» КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, «ужесточить воздушные и морские ограничения», а также ввести адресные санкции в отношении «высокопоставленных официальных лиц».
США готовы применить военную силу
Как сообщила Хейли, Соединенные Штаты готовы применить военную силу в отношении КНДР в случае необходимости, но предпочитают задействовать свои возможности в сфере торговли для воздействия на Пхеньян.
«Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одна из наших возможностей — это существенные вооруженные силы. Мы задействуем их, если потребуется, но мы предпочли бы не идти в этом направлении», — сказала дипломат.
По ее словам, у США «есть другие способы дать ответ» тем, от кого исходит угроза. «У нас есть большие возможности в сфере торговли», — отметила Хейли.
Односторонние меры
По словам дипломата, США примут односторонние меры в отношении КНДР, если Россия не позволит ужесточить санкции против Пхеньяна. Постпред США прокомментировала высказывания зампостпреда РФ Владимира Сафронкова о том, что санкции «загоняют в тупик» урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Хейли, анонсировавшая новую резолюцию СБ ООН об ужесточении рестрикций в отношении Пхеньяна, предложила России наложить вето на документ.
«Но если вы видите в этом [запуске ракеты] угрозу, видите то, что есть на самом деле — то, что КНДР демонстрирует свою силу, — то вы должны занять твердую позицию и проголосовать вместе с международным сообществом за ужесточение санкций в отношении Северной Кореи. Если вы решите поступить иначе, мы поступим по-своему», — сказала дипломат.
При этом Хейли отметила, что Соединенные Штаты готовы предоставить России данные о том, что запущенная КНДР баллистическая ракета была межконтинентальной (МБР).
Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого
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Соединенные Штаты в ближайшие дни представят на рассмотрение Совета Безопасности ООН новую резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против КНДР в ответ...
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