ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госсекретарь США рассказал о повестке встречи Трампа и Путина на саммите G20

06.07.2017 06:39 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Об этом говорится в распространенном Госдепом обращении госсекретаря Рекса Тиллерсона в преддверии саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге.


Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters

Глава американской дипломатии заявил, что Россия несет особую ответственность за предотвращение применения правительственными войсками Сирии химического оружия. «У США и России, безусловно, есть разногласия по ряду вопросов, но также есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии. Вашингтон полагает, что Россия, как гарант режима Асада, несет ответственность за удовлетворение потребностей сирийского народа и за то, чтобы ни одна из сторон не нарушала установленные границы, занимая территории, ранее освобожденные от боевиков «Исламского государства» и иных группировок», — отметил Тиллерсон.

По его словам, США изучают возможность создания совместного с Россией механизма по бесполетным зонам. Тиллерсон напомнил, что Москва и Вашингтон быстро и мирно разрешали инциденты, с которыми сталкивались в Арабской республике.

Госсекретарь призвал все противоборствующие стороны отказаться от эскалации конфликта и соблюдать согласованные географические границы установленных зон безопасности. «Все должны помнить, что наша цель в Сирии — ИГ», — резюмировал дипломат.

В ходе «Большой двадцатки», которая пройдет в Гамбурге 7-8 июля, лидеры двух стран встретятся впервые. В Москве рассчитывают, что это поможет выстроить рабочий диалог, который «жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Трамп и Путин встретятся в первый день G20 — 7 июля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава американской дипломатии заявил, что Россия несет особую ответственность за предотвращение применения правительственными войсками Сирии химического...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
США готовы применить военную силу в отношении КНДР, но пока ограничатся санкциями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика