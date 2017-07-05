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Сторонники президента Венесуэлы покинули ранее захваченное здание парламента
06.07.2017 06:54 — Новости Мира | Tut.by
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ранее ворвавшиеся в знание подконтрольного оппозиции парламента, покинули здание. Об этом сообщает агентство
Радикалы
Несколько десятков человек проникли на территорию сквера, окружающего здание законодательного органа, в тот момент, когда там проходило заседание.
В конце июня протестующие жители Венесуэлы возвели баррикады на улицах Каракаса. 28 июня Оскар Перес
Беспорядки в стране из-за тяжелейшего экономического кризиса идут с начала апреля, из-за них погиб уже 91 человек.
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В результате стычек в больницу попали пять человек.
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