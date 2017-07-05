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Сторонники президента Венесуэлы покинули ранее захваченное здание парламента

06.07.2017 06:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ранее ворвавшиеся в знание подконтрольного оппозиции парламента, покинули здание. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на очевидцев.


Люди покидают парламент по одной из лестниц, после того как здание захватили сторонники Мадуро. Фото: Reuters

Радикалы несколько часов удерживали в здании более 350 политиков, журналистов и посетителей учреждения. В результате стычек в больницу попали пять человек.

Несколько десятков человек проникли на территорию сквера, окружающего здание законодательного органа, в тот момент, когда там проходило заседание.

В конце июня протестующие жители Венесуэлы возвели баррикады на улицах Каракаса. 28 июня Оскар Перес угнал полицейский вертолет, выпустил 15 пуль по зданию Верховного суда и сбросил на него четыре гранаты. С борта воздушного судна он также помахал флагом с надписью «Свобода». 5 июля он выступил через YouTube с призывом «продолжать бороться за либерализацию страны».

Беспорядки в стране из-за тяжелейшего экономического кризиса идут с начала апреля, из-за них погиб уже 91 человек.

 
 
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