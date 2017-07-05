|
Партбилет на стол. Экс-глава главного китайского покупателя калия обвиняется в коррупции
06.07.2017 09:21 — Новости Мира | Tut.by
Власти КНР исключили из рядов коммунистической партии Китая и отстранили от занимаемых постов бывшего генерального директора госкорпорации Sinochem Group Цай Сию за коррупцию. Об этом сообщает
Материалы дела топ-менеджера компании, являющейся крупным покупателем калийных удобрений, будут переданы в судебные органы.
По данным партийного ведомства, Цай Сию нарушал партийную дисциплину, расходовал государственные средства в личных целях, а также при принятии кадровых решений выдвигал на посты своих приближенных и родственников. Согласно внутрипартийной проверке, Цай Сию также злоупотреблял своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, за что получал от них ценности и деньги. По решению комиссии, "полученное с нарушением дисциплины имущество" было изъято.
Компания Sinochem является одним из крупнейших потребителей калийных удобрений белорусского производства. В частности, год назад она в тандеме с CNAMPGC и CNOOC
В нынешнем году традиционно ожидаемого всем рынком хлоркалия контракта с Китаем пока не заключил ни один из мировых производителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным партийного ведомства, Цай Сию нарушал партийную дисциплину, расходовал государственные средства в личных целях, а также при принятии кадровых решений...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии