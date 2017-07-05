ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Партбилет на стол. Экс-глава главного китайского покупателя калия обвиняется в коррупции

06.07.2017 09:21 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти КНР исключили из рядов коммунистической партии Китая и отстранили от занимаемых постов бывшего генерального директора госкорпорации Sinochem Group Цай Сию за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Материалы дела топ-менеджера компании, являющейся крупным покупателем калийных удобрений, будут переданы в судебные органы.

По данным партийного ведомства, Цай Сию нарушал партийную дисциплину, расходовал государственные средства в личных целях, а также при принятии кадровых решений выдвигал на посты своих приближенных и родственников. Согласно внутрипартийной проверке, Цай Сию также злоупотреблял своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, за что получал от них ценности и деньги. По решению комиссии, "полученное с нарушением дисциплины имущество" было изъято.

Компания Sinochem является одним из крупнейших потребителей калийных удобрений белорусского производства. В частности, год назад она в тандеме с CNAMPGC и CNOOC подписала с БКК контракт на покупку 1,3 млн тонн удобрений по 219 долларов за тонну.

В нынешнем году традиционно ожидаемого всем рынком хлоркалия контракта с Китаем пока не заключил ни один из мировых производителей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным партийного ведомства, Цай Сию нарушал партийную дисциплину, расходовал государственные средства в личных целях, а также при принятии кадровых решений...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Сторонники президента Венесуэлы покинули ранее захваченное здание парламента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика