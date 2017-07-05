Партбилет на стол. Экс-глава главного китайского покупателя калия обвиняется в коррупции

Власти КНР исключили из рядов коммунистической партии Китая и отстранили от занимаемых постов бывшего генерального директора госкорпорации Sinochem Group Цай Сию за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Материалы дела топ-менеджера компании, являющейся крупным покупателем калийных удобрений, будут переданы в судебные органы.

По данным партийного ведомства, Цай Сию нарушал партийную дисциплину, расходовал государственные средства в личных целях, а также при принятии кадровых решений выдвигал на посты своих приближенных и родственников. Согласно внутрипартийной проверке, Цай Сию также злоупотреблял своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, за что получал от них ценности и деньги. По решению комиссии, "полученное с нарушением дисциплины имущество" было изъято.

Компания Sinochem является одним из крупнейших потребителей калийных удобрений белорусского производства. В частности, год назад она в тандеме с CNAMPGC и CNOOC подписала с БКК контракт на покупку 1,3 млн тонн удобрений по 219 долларов за тонну.

В нынешнем году традиционно ожидаемого всем рынком хлоркалия контракта с Китаем пока не заключил ни один из мировых производителей.