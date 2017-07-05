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ЮНЕСКО призывает Польшу немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и допустить миссию экспертов
06.07.2017 10:01 — Новости Мира | Tut.by
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО призвал польские власти немедленно остановить вырубку деревьев в Беловежской пуще и принять миссию экспертов. Об этом сообщает «
Комитет, заседание которого в эти дни проходит в Кракове, согласился продлить для Польши срок представления отчета о состоянии пущи до декабря 2018 года. При этом в рапорте осталась запись о возможном внесении Беловежской пущи в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.
Напомним, в Беловежской пуще идет вырубка деревьев, против чего активно выступают местные экологи, а также европейские структуры. Еврокомиссия в 2016 году
Польские власти называют меру вынужденной, поясняя что причиной стала безуспешная
В свою очередь, польский министр окружающей среды Ян Шишко заявил, что Беловежская пуща была
«С одной стороны, есть правила ЕС, которые требуют защиты леса, а это требует проведения работ. С другой стороны — правила ЮНЕСКО, которые запрещают любое вмешательство человека», — пояснил свою позицию министр.
Против исключения пущи из списка всемирного наследия активно выступает и Беларусь. Наша страна опасается, что решение о смене статуса распространится и на белорусскую часть Беловежской пущи.
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ЮНЕСКО призывает Польшу немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и допустить миссию экспертов
Из-за действий польской стороны Беловежская пуща может быть внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.
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