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ЮНЕСКО призывает Польшу немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и допустить миссию экспертов

06.07.2017 10:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО призвал польские власти немедленно остановить вырубку деревьев в Беловежской пуще и принять миссию экспертов. Об этом сообщает «Радио Польша».


Протесты экологов продолжаются уже больше года. Фото: Reuters

Комитет, заседание которого в эти дни проходит в Кракове, согласился продлить для Польши срок представления отчета о состоянии пущи до декабря 2018 года. При этом в рапорте осталась запись о возможном внесении Беловежской пущи в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.

Напомним, в Беловежской пуще идет вырубка деревьев, против чего активно выступают местные экологи, а также европейские структуры. Еврокомиссия в 2016 году завела дело против страны за вырубку деревьев в пуще.

Польские власти называют меру вынужденной, поясняя что причиной стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

В свою очередь, польский министр окружающей среды Ян Шишко заявил, что Беловежская пуща была незаконно внесена в перечень природного наследия ЮНЕСКО.

«С одной стороны, есть правила ЕС, которые требуют защиты леса, а это требует проведения работ. С другой стороны — правила ЮНЕСКО, которые запрещают любое вмешательство человека», — пояснил свою позицию министр.

Против исключения пущи из списка всемирного наследия активно выступает и Беларусь. Наша страна опасается, что решение о смене статуса распространится и на белорусскую часть Беловежской пущи.

 
 
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Из-за действий польской стороны Беловежская пуща может быть внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.

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