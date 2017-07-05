В преддверии саммита «большой двадцатки» российский президент Владимир Путин подверг критике санкции в отношении отдельных стран, назвав их скрытой формой протекционизма.



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«Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в норму поведения, а его скрытой формой становятся односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения на инвестиции, торговлю и в особенности — на передачу технологий», — пишет он в статье в немецкой газете Handelsblatt, опубликованной в четверг, 6 июля.

По словам российского лидера, подобные санкции «не только бесперспективны, но и противоречат принципам G20 по взаимодействию в интересах всех стран мира». При этом в публикации не указывается напрямую, что речь идет о санкциях, введенных странами Запада против России, однако западные информагентства, сообщившие о статье российского лидера, посчитали, что он имеет в виду именно санкции против Москвы.

Ограничительные меры Запада против Москвы были введены в ответ на аннексию Крыма в 2014 году и в связи с ролью России в вооруженном конфликте на востоке Украине. После этого российские власти объявили продуктовое эмбарго в отношении стран, присоединившихся к санкциям. При этом в Москве не скрывают, что данные меры оказывают положительное воздействие на развитие отечественного сельхозпроизводства.