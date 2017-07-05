На спасение горы Гедимина Литва выделила почти 3 млн евро

Правительство Литвы в среду, 5 июля, выделило почти 3 млн евро для проведения срочных работ по укреплению горы Гедимина в Вильнюсе. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на BNS.



Фото: delfi.lt

Средства выделены из правительственного резерва Литовскому национальному музею на обустройство горы, которая находится сейчас в аварийном состоянии.

Вильнюсская мэрия 29 июня, напомним, объявила чрезвычайную ситуацию из-за состояния горы. Ливневые дожди, вызвали несколько поверхностных оползней на юго-восточном склоне из-за чего пешеходная дорожка с той стороны горы была закрыта.

Ранее сообщалось, что и западный склон находится в аварийном состоянии.