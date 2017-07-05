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На спасение горы Гедимина Литва выделила почти 3 млн евро
06.07.2017 13:01 — Новости Мира | Tut.by
Правительство Литвы в среду, 5 июля, выделило почти 3 млн евро для проведения срочных работ по укреплению горы Гедимина в Вильнюсе. Об этом сообщает
Средства выделены из правительственного резерва Литовскому национальному музею на обустройство горы, которая находится сейчас в аварийном состоянии.
Вильнюсская мэрия 29 июня, напомним, объявила чрезвычайную ситуацию из-за состояния горы. Ливневые дожди, вызвали
Ранее сообщалось, что и западный склон находится в аварийном состоянии.
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Средства выделены из правительственного резерва Литовскому национальному музею на обустройство горы, которая находится сейчас в аварийном состоянии.
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