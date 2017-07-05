В Кремле отказались говорить о сценарии участия Путина в президентских выборах

В Кремле не ведется работа по подготовке президентской кампании Владимира Путина, поэтому говорить о ее характере рано. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Путин может пойти на выборы 2018 года в качестве самовыдвиженца, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.

«Эта тема не фигурирует на повестке дня Кремля. Ее просто нет пока», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, оправдало ли себя выдвижение Владимира Путина от партии «Единая Россия» на прошлых выборах, он подчеркнул, что «показатели были очень высокие». «Это просто то, что можно констатировать», — подчеркнул представитель Кремля.

О том, что Владимир Путин, скорее всего, будет баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах как самовыдвиженец, ранее сообщило РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Как отметил источник, уровень доверия к Путину выше, чем к «Единой России».

Выборы президента РФ пройдут марте 2018 года. Закон позволяет Владимиру Путину претендовать на очередной срок на посту президента, однако пока о планах баллотироваться он не объявлял.

Российское законодательство предусматривает два варианта выдвижения кандидатом в президенты — от партии и самовыдвижение. В 2000 и 2004 годах Путин участвовал в выборах как самовыдвиженец, а в 2012 году — как кандидат от «Единой России».