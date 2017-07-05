Трамп заявил, что кроме России в выборы могли вмешиваться и другие страны

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, но это могли делать и другие страны. Выступая в четверг на пресс-конференции в Варшаве после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой, глава американской администрации также заявил, что точный ответ на вопрос о вмешательстве в выборы неизвестен, несмотря на доклад разведки США на эту тему.



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«Это могла быть Россия, но это также могли быть другие страны и другие люди», — сказал Трамп по поводу предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США. «Не буду конкретизировать, но это делали многие люди, и это продолжалось многие годы», — добавил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что не располагает полной и достоверной информацией на этот счет. «Точно это никто не знает», — сказал глава американской администрации, высказав предположение, что в докладе разведки США на эту тему могли быть ошибки. «В свое время все были уверены в наличии оружия массового поражения у Ирака. А затем это привело к гигантскому хаосу», — напомнил он о решении президента Джорджа Буша — младшего начать операцию по свержению режима Саддама Хусейна под предлогом того, что Багдад якобы стремится к созданию оружия массового уничтожения.

Однако, подчеркнул Трамп, главный вопрос заключается в том, почему предыдущая администрация Барака Обамы не предприняла никаких действий, если она знала о якобы предпринимавшихся Россией попытках повлиять на итоги американских выборов.

«Насколько я понимаю, ЦРУ сообщило ему об этом в августе, а выборы были в ноябре, но он ничего не сделал», — сказал Трамп о своем предшественнике в Белом доме.

Окружение Обамы говорило, что он поначалу не придал этому значения, но это не так, утверждал Трамп. По его словам, просто Обама «думал, что на выборах победит Хиллари Клинтон», кандидат демократов. «А если бы я побеждал, то он вел бы себя иначе», — заявил республиканец Трамп. Его совместная пресс-конференция с польским коллегой транслировалась на сайте Белого дома.

Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ по-прежнему обвиняют Россию во вмешательстве в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа. Российское руководство на самом высоком уровне не раз отвергало подобные утверждения.