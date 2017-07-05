Панда-дипломатия. Меркель и Си Цзиньпин накануне G20 открыли в Берлине сад для бамбуковых медведей

За два дня до открытия саммита «большой двадцатки» канцлер Германии Ангела Меркельи китайский лидер Си Цзиньпинь посетили берлинский зоопарк и открыли сад для панд, сообщает Reuters .





Бамбуковых медведей зовут Цзяо Цин и Мэн Мэн. Они будут жить в Берлине ближайшие 15 лет, за это власти страны ежегодно будут перечислять Пекину один миллион долларов. Большая часть этих денег пойдет на национальную программу Китая по сохранению популяции панд.





















Панда-дипломатия — это программа, при помощи которой КНР налаживает связи с другими государствами. Бамбуковых медведей сдают в аренду с условием обязательного возврата на родину.

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