Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не хочет быть посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом она заявила в четверг журналистам, прибыв на место проведения саммита G20. По ее словам, это также касается урегулирования ситуации в Украине.



Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече "нормандской четверки" 2 октября 2015 года в Париже. Фото: Reuters

«Нет», — сказала она, отвечая на вопрос, намерена ли она выполнять на встрече в Гамбурге роль посредника. «У нас есть своя четкая позиция, в том числе по ситуации в Украине», — добавила Меркель. «В этом плане мы стараемся в нормандском формате, в том числе с США, найти решение вместе», — пояснила глава германского правительства.

«Но свою задачу я вижу не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом как раз является нормандский формат», — заключила Меркель.

Как сообщалось ранее, первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 7 июля во время проведения саммита G20. В Кремле ждут, что знакомство двух лидеров пройдет в рабочей атмосфере, между ними установится рабочий диалог. Среди тем, которые могут быть затронуты во время беседы президентами РФ и США, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал Украину и Сирию.