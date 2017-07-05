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Трамп призвал Россию прекратить поддерживать "враждебные режимы"

06.07.2017 19:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна прекратить дестабилизировать обстановку в Украине и оказывать поддержку враждебным, по его словам, режимам Сирии и Ирана.


Фото: Reuters

«Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность в Украине и в других местах, а также прекратить поддерживать враждебные режимы, включая Сирию и Иран», — сказал Трамп, выступая с речью на площади Красиньских в Варшаве.

«И вместо этого [призываем Россию] присоединиться к сообществу ответственных наций в нашей борьбе против общих врагов и в защите самой цивилизации», — добавил Трамп.

До этого он провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, на которой пообещал бороться с «дестабилизирующим поведением России».

Трамп приехал в Польшу перед саммитом «Большой двадцатки», который пройдет в немецком Гамбурге. Саммит стартует 7 июля, на этот же день запланирована первая встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

О том, что встреча двух лидеров состоится и пройдет в формате отдельной беседы, стало известно во вторник, 4 июля. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, планируется «полноценная сидячая встреча», а не контакт «на ногах».

По словам Пескова, Трамп и Путин обсудят борьбу с международным терроризмом, темы Сирии и Украины, а также «разоруженческую сферу».

Главной целью встречи представитель Кремля назвал установление рабочего диалога, который «жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня».

 
 
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"И вместо этого [призываем Россию] присоединиться к сообществу ответственных наций в нашей борьбе против общих врагов и в защите самой цивилизации", - добавил Трамп.

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