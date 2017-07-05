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Меркель и Трамп обсудили Украину, Северную Корею и Ближний Восток

06.07.2017 21:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Встреча канцлера ФРГ с президентом США проходила в одном из гамбургских отелей и длилась около часа. За это время Ангела Меркель и Дональд Трамп обсудили Украину, ситуацию в КНДР и на Ближнем Востоке.


Ангела Меркель и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в преддверии открывающегося в Гамбурге саммита стран «Большой двадцатки» обсудили широкий круг внешнеполитических тем, включая конфликт на востоке Украины, ситуацию в Северной Корее и на Ближнем Востоке, а также другие темы из повестки дня саммита G20. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ в четверг, 6 июля.

Встреча проходила в одном из гамбургских отелей и продолжалась около часа вместо запланированных 45 минут. Помимо Меркель и Трампа, в ней участвовали министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Эти переговоры проводились в рамках подготовки к саммиту G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, отметил представитель правительства в Берлине. Ангела Меркель в настоящее время председательствует в организации стран «двадцатки».

Перед встречей с Трампом канцлер ФРГ сказала, что ожидает переговоров, «которые не будут такими уж простыми». США и другие страны «двадцатки» заметно расходятся в позициях по таким вопросам, как защита климата и свободная торговля.

 
 
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Встреча канцлера ФРГ с президентом США проходила в одном из гамбургских отелей и длилась около часа.

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