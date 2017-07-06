В ходе акции протеста в Гамбурге произошли беспорядки: полиция применила водометы и перечный газ

Полиция применила водометы против агрессивно настроенных участников акции Welcome to Hell в Гамбурге. Беспорядки вспыхнули, когда полицейские попытались отделить от демонстрантов около 1000 радикалов в масках.



Фото: Reuters

В ходе акции протеста Welcome to Hell в Гамбурге в четверг, 6 июля, приуроченной к саммиту стран «Большой двадцатки», произошли беспорядки, сообщают с места событий корреспонденты DW. По их словам, радикально настроенные демонстранты забросали полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. В ответ полиция применила водометы и перечный газ.



Фото: Reuters

Правоохранительные органы сообщили, что нападению подвергся и один из работников пресс-службы полиции, которого пришлось эвакуировать в безопасное место. Позже стало известно, что шесть служащих полиции получили травмы, главным образом после того, как в них попали бутылки.



Фото: Reuters

Беспорядки вспыхнули почти сразу после начала шествия. Полиция остановила его, чтобы изолировать около 1000 радикалов в масках, находившихся в толпе демонстрантов. Это резко обострило ситуацию.



Фото: Reuters

Вскоре после начала столкновений организаторы Welcome to Hell сообщили, что акция протеста завершена.



Фото: Reuters