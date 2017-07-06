Генпрокурор Украины пообещал открыть уголовное производство по заявлению Януковича о госперевороте

Генпрокуратура Украины откроет уголовное производство о госперевороте по заявлению бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом заявил глава ведомства Юрий Луценко.



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«Зарегистрируем согласно действующему законодательству уголовное производство о государственном перевороте, передадим в соответствующее подразделение Генпрокуратуры, изучим и примем законом обоснованное решение. Более того, я сделаю все, чтобы это происходило без моего контроля», — цитирует его «Интерфакс».

Виктор Янукович, которого в Украине обвиняют в госизмене, подал в Генпрокуратуру этой страны заявление о совершенном в 2014 году государственном перевороте. Среди лиц, причастных к перевороту, он назвал, в частности, нынешнего главу МВД Арсена Авакова, мэра Киева Виталия Кличко, а также самого Юрия Луценко.

Президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти в конце февраля 2014 года. После гибели нескольких десятков человек во время противостояния на Майдане Янукович договорился с оппозицией о назначении досрочных президентских выборов, однако вскоре стало известно, что он покинул Киев и не намерен выполнять договоренности. Верховная рада в обход предусмотренной законом процедуры импичмента объявила об его отставке, объяснив это тем, что президент самоустранился от исполнения обязанностей. После этого Янукович покинул страну и с тех пор находится в России.

Виктора Януковича обвиняют в том, что в разгар протестных акций в Киеве в 2014 году он попросил Россию ввести войска в Украину. По мнению украинской прокуратуры, именно это позволило России направить военных на территорию Крыма. 5 июля Янукович объявил, что отказывается от участия в этом «якобы состязательном процессе», поскольку его «итог заранее определен».