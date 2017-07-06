Что нужно знать о G20 и предстоящем саммите в Гамбурге

Что такое «Большая двадцатка» и чего ожидать от саммита под председательством Германии.



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Что такое G20 и как она появилась?

«Большая двадцатка» — неформальное объединение 19 ведущих стран мира и Евросоюза, на которые приходится 2/3 населения планеты и порядка 80% мирового ВВП.

По своей сути «двадцатка» — расширенный формат «Большой семерки». Идея о создании G20 была впервые озвучена на заседании министров финансов G7 в 1999 году.

Правительства США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии сочли нужным расширить круг стран, чтобы быть в состоянии адекватно реагировать как на локальные, так и глобальные социальные и экономические кризисы. К такому выводу они пришли после азиатского финансового кризиса 1997−1998 годов.

Вплоть до 2008 года деятельность G20 была ограничена встречами на уровне министров финансов и глав ЦБ. Затем последовали саммиты на уровне глав государств.

В 2017 году в немецком Гамбурге пройдет 12-й по счету саммит G20.

Какие страны в нее входят?

Не считая Евросоюза, который представлен как отдельная организация в лице председателя Европейского совета и президента Европейской комиссии, в G20 входят следующие страны:

в Северной Америке — Канада, США, Мексика;

в Южной Америке — Бразилия, Аргентина;

в Европе и на Ближнем Востоке — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Россия, Турция, Саудовская Аравия;

в Азии — Индия, Индонезия, Китай, Южная Корея, Япония;

в Африке — ЮАР;

Австралия

На каждый саммит по традиции приглашаются представители других стран. Статус «постоянного гостя» имеет только Испания.

В 2017 году «хозяйка» саммита, Германия, пригласила премьер-министров Нидерландов, Норвегии, Вьетнама и Сингапура, а также президента Филиппин, Сенегала и Гвинеи.

К тому же, помимо представителей государств на саммит приглашаются руководители крупнейших международных структур — Международной организации труда (МОТ), Всемирного банка (ВБ), Всемирной торговой организации (ВТО), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Каковы основные задачи и достижения G20?

Деятельность G20 направлена на достижение экономической стабильности, создание условий для устойчивого роста и снижения рисков возникновения финансовых кризисов, а также на реформирование мировой финансовой архитектуры.

Благодаря работе «Большой двадцатки» был начат процесс демонтажа системы «налогового рая» (офшорных зон с льготным режимом налогообложения), смягчены национальные законодательства в отношении банковской тайны, заключены двусторонние соглашения по обмену информацией в области налогов.

Кроме того, благодаря решениям G20, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой получили большее количество голосов в руководящих органах Международного валютного фонда и Всемирного банка и, как следствие, доступ к большему объему кредитных средств.

Чему будет посвящен саммит в Гамбурге?

Каждая страна, в которой проводится саммит G20, заранее обозначает свои приоритеты.

В 2017 году внимание мировых лидеров, помимо традиционных тем, каких как устойчивость мировой финансовой системы, рост мировой экономики, глобальное изменение климата, борьба с коррупцией и здравоохранение, будет приковано к вопросам миграции, борьбы с международным терроризмом и распространения цифровых технологий.

Как Гамбург готовится к столь масштабному саммиту?

Город практически перешел на чрезвычайное положение, так как помимо прибытия десятков высокопоставленных дипломатов и глав государств, местной полиции необходимо сдерживать пыл радикальных антиглобалистов, обещающих устроить массовые акции протеста

Мобилизовано около 20 тыс. правоохранителей и создан «сборный центр для задержанных» демонстрантов.

Местная полиция уже применила водометы и перечный газ против агрессивно настроенных противников проведения саммита в Гамбурге. Пострадали более 70 полицейских.