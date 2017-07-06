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CNN: Спецслужбы насчитали 150 российских разведчиков в США
07.07.2017 06:48 — Новости Мира | Tut.by
После президентских выборов в США выросло число работников российских спецслужб, которые въехали в страну, сообщает
По словам Стива Холла, который раньше руководил спецоперациями ЦРУ, целью российских разведчиков является сбор информации об администрации Дональда Трампа, которую в Москве по-прежнему считают непредсказуемой. Они пытаются получить доступ к секретным данным.
При этом собеседники CNN утверждают, что администрация Барака Обамы и нынешнее руководство Государственного департамента предоставляли и продолжают предоставлять визы людям, которые подозреваются в работе на спецслужбы России. Во внешнеполитическом ведомстве США на критику в свой адрес отвечают, что пытаются найти области сотрудничества с Россией, которые могли бы принести выгоду народу Соединенных Штатов. Помимо этого у Госдепа зачастую нет повода отказать в визе иностранцам, которые официально приезжают в страну под видом обычных бизнесменов.
Высылка российских дипломатов и
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После президентских выборов в США выросло число работников российских спецслужб, которые въехали в страну, сообщает CNN со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников...
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