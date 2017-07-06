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CNN: Спецслужбы насчитали 150 российских разведчиков в США

07.07.2017 06:48 — Новости Мира | Tut.by  
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После президентских выборов в США выросло число работников российских спецслужб, которые въехали в страну, сообщает CNN со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников американской разведки. По словам собеседников телеканала, сейчас в Соединенных Штатах действуют около 150 российских разведчиков. При этом Москве якобы удалось восполнить потери после высылки 35 подозреваемых в шпионаже в декабре прошлого года.


Фото: Reuters

По словам Стива Холла, который раньше руководил спецоперациями ЦРУ, целью российских разведчиков является сбор информации об администрации Дональда Трампа, которую в Москве по-прежнему считают непредсказуемой. Они пытаются получить доступ к секретным данным.

При этом собеседники CNN утверждают, что администрация Барака Обамы и нынешнее руководство Государственного департамента предоставляли и продолжают предоставлять визы людям, которые подозреваются в работе на спецслужбы России. Во внешнеполитическом ведомстве США на критику в свой адрес отвечают, что пытаются найти области сотрудничества с Россией, которые могли бы принести выгоду народу Соединенных Штатов. Помимо этого у Госдепа зачастую нет повода отказать в визе иностранцам, которые официально приезжают в страну под видом обычных бизнесменов.

Высылка российских дипломатов и отъем дипломатической собственности при Обаме стали одним из поводом для споров между Москвой и Вашингтоном. В американской разведке утверждают, что особняки были напичканы аппаратурой, которая использовалась для шпионской деятельности. Якобы часть ее вывезли сразу после высылки дипломатов. В Москве эти подозрения категорически отвергают, требуя вернуть собственность.

 
 
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После президентских выборов в США выросло число работников российских спецслужб, которые въехали в страну, сообщает CNN со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников...

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