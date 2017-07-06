|
США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу о крушении Boeing MH17
07.07.2017 08:33 — Новости Мира | Tut.by
США поддерживают решение Совместной следственной группы (ССГ) о проведении в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении пассажирского Boeing MH17, сбитого в Донбассе летом 2014 года. Об этом говорится в
«Мы полностью уверены в способности системы уголовного правосудия Нидерландов прийти к прямому и беспристрастному решению. В то время, как близится третья годовщина со дня трагических событий, мы вновь выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям [погибших]», — говорится в заявлении.
Госдеп отмечает, что США продолжат работать вместе с ССГ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы полностью уверены в способности системы уголовного правосудия Нидерландов прийти к прямому и беспристрастному решению".
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии