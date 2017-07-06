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США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу о крушении Boeing MH17

07.07.2017 08:33 — Новости Мира | Tut.by  
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США поддерживают решение Совместной следственной группы (ССГ) о проведении в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении пассажирского Boeing MH17, сбитого в Донбассе летом 2014 года. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.


Фото: Reuters

«Мы полностью уверены в способности системы уголовного правосудия Нидерландов прийти к прямому и беспристрастному решению. В то время, как близится третья годовщина со дня трагических событий, мы вновь выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям [погибших]», — говорится в заявлении.

Госдеп отмечает, что США продолжат работать вместе с ССГ.

Ранее стало известно, что входящие в ССГ страны — Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина — решили, что судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing MH17 будет проходить в Нидерландах.

 
 
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"Мы полностью уверены в способности системы уголовного правосудия Нидерландов прийти к прямому и беспристрастному решению".

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