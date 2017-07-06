В ответ на ракетные испытания. Что может сделать Трамп с Северной Кореей

Очередное испытание Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности прошло 4 июля, в день, когда американцы отмечают День независимости. Вряд ли выбор времени для испытаний был простым совпадением. Наращивание военной мощи Пхеньяном остро поставило вопрос, что могут и должны предпринять в связи с этим Соединенные Штаты.



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Дипломатические средства для преодоления кризиса

Конечно, переговоры с Северной Кореей — это то, чего, в первую очередь, хотело бы мировое сообщество. Однако их проведение в настоящий момент выглядит нереальным. Каждая из сторон выдвигает условия, изначально неприемлемые для другой стороны.

США хотят, чтобы КНДР отказалась от проведения атомной и ракетной программ. Однако в Пхеньяне наличие ядерного оружия и ракет, способных доставить его на территорию вероятного противника, считают гарантией существования режима Ким Чен Ына и способом воздействия на США, Южную Корею, Японию и другие страны.

Как и во всех вопросах отношений внешнего мира с Северной Кореей, большую роль в решении проблемы могло бы сыграть посредничество Китая . Дональд Трамп долгое время надеялся, что Пекин поможет ему в урегулировании ситуации. После северокорейских ракетных испытаний президент США написал в своем «Твиттере»: «Едва ли Япония и Южная Корея будут еще долго терпеть это. Может быть, Китай нажмет на Северную Корею и прекратит это безумие раз и навсегда». Однако пока надежды Трампа остаются лишь благими пожеланиями.

Хотя Китай, как и Россия, выступает против военных провокаций Северной Кореи, он не доволен тем, что США размещают на территории Южной Кореи элементы системы противоракетной обороны. Пекин и Москва предлагают США и Южной Корее в ответ на прекращение Северной Кореей ее ракетных испытаний отказаться от проведения многочисленных совместных военных маневров. Но Трамп не хочет каких-либо ограничений военных действий США в Тихоокеанском регионе. В Вашингтоне опасаются, что это может нанести урон безопасности Южной Кореи.

Американский посредник в переговорах по атомной программе КНДР в 90-е годы Роберт Галлуччи указал в интервью DW, что несмотря ни на что, переговоры были бы «шагом в правильном направлении». Даже, если речь идет «о разговорах по разговорам о переговорах». На встрече «большой двадцатки» в Гамбурге Трамп может попытаться создать коалицию для ведения переговоров с КНДР.



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Санкции против Северной Кореи

В отношении КНДР уже действуют многочисленные санкции . С ней запрещена торговля оружием, Пхеньяну закрыты пути на международные рынки капитала. Эксперт вашингтонского Центра защиты демократии Антони Руджиро считает, что сильный экономический нажим на Северную Корею США является практически единственной возможностью действий для Трампа.

К примеру, считает он, можно ввести нефтяное эмбарго, ввести ограничения для государственных авиакомпаний, наложить штрафы на китайские банки, сотрудничающие с КНДР. По мнению эксперта, санкции надо вводить без рассмотрения вопроса о них на Совете Безопасности ООН, так как Китай и Россия обязательно наложат вето на это предложение.

Однако, даже если США ужесточат санкции против Пхеньяна и добьются поддержки по этому вопросу со стороны союзников, то введение подобных мер против Пекина представляется проблематичным. А тем временем, как указал Дональд Трамп, торговый оборот между Китаем и Северной Кореей в первом квартале 2017 года вырос на 40 процентов. И, несмотря на санкции, Пхеньяну удалось добиться серьезного прогресса в создании новых ракет.

Военные действия на Корейском полуострове

США могут нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы разрушить военные заводы по производству ракет. Уильям Перри, занимавший пост министра обороны США в 90-е годы, заявил в интервью DW, что в свое время рассматривал такую возможность. Однако счел ее слишком опасной. Перри отметил, что за прошедшие годы ситуация ухудшилась тем, что военный потенциал Пхеньяна возрос.

В ответ на атаку США власти КНДР могут нанести удар по Южной Корее. 10-миллионный Сеул, находящийся в зоне досягаемости артиллерии противника, может быть уничтожен. Неизбежные потери понесут и военные части США, базирующиеся на территории Южной Кореи. Кроме того, считает Перри, конфликт легко может привести к применению Пхеньяном ядерного оружия.

Схожего мнения придерживается и нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис. В интервью телекомпании CBS он заявил: «Конфликт с Северной Кореей приведет, вероятно, к страшным сражениям, которые будут стоить жизни многим людям».



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Кибератаки против КНДР

Спецслужбы США неоднократно пытались при помощи киберсаботажа помешать реализации ракетной программы КНДР, однако, без заметного результата. Ранее американцам удалось затормозить атомную программу Пхеньяна, запустив компьютерный вирус Stuxnet.

С тех пор путем почти полной изоляции компьютерной сети Северной Кореи от внешнего мира, специалистам удалось создать систему безопасности. Вместе с тем, эксперты не исключают, что несколько неудачных испытательных запусков ракет связаны с кибератаками.

Не делать ничего

Возможно ли не предпринимать никаких дополнительных мер против Пхеньяна? Не исключено, что Трамп займет именно эту позицию, чтобы не привести к эскалации ситуации. Однако, даже если учесть, что для создания надежных межконтинентальных ракет КНДР потребуется еще несколько лет, Пхеньян создал совершенно новую ситуацию, к которой США оказались не готовы.

Опасность состоит не в том, что Северная Корея может первой нанести ядерный удар по США. Это было бы самоубийством для Ким Чен Ына. Проблема для Вашингтона кроется в том, что Пхеньян имеет возможность нанести ответный ядерный удар, что сковывает действия США в регионе. Печальная реальность заключается в том, что Северная Корея продолжает развивать свой ракетно-ядерный потенциал и никто не может помешать этому, если не хочет создать еще более опасную ситуацию.