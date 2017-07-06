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Помолвку японской принцессы с простолюдином перенесли из-за стихийного бедствия
07.07.2017 12:26 — Новости Мира | Tut.by
Помолвку принцессы Мако Акисино и ее избранника Кеи Комуро (Kei Komuro) перенесли из-за обрушившегося на японский остров Кюсю наводнения. Об этом в пятницу, 7 июля, пишет The Japan Times.
По информации портала королевской семьи Imperial Household Agency, объявление новой даты состоится 8 июля. Пара может пожениться в 2018 году.
Ранее в июле сообщалось, что после
В мае стало известно, что Мако Акисино, первая внучка императора Японии Акихито и императрицы Митико, решила отречься от своего титула и выйти замуж за 25-летнего простолюдина Кеи Комуро.
Принцесса является старшей дочерью принца Акисино и принцессы Кико. У представительницы королевской семьи есть 22-летняя младшая сестра Како и 10-летний брат Хисахито. По закону, на императорский престол в Японии могут претендовать только мужчины.
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По информации портала королевской семьи Imperial Household Agency, объявление новой даты состоится 8 июля.
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