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Песков назвал Меркель "радушной хозяйкой", а ее встречу с Путиным - прекрасной

07.07.2017 14:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал канцлера Германии Ангелу Меркель как «радушную хозяйку», говоря о ее встрече с российским лидером на саммите G20, передает «Интерфакс».


Фото: Reuters

Он также назвал встречу Меркель и Путина «прекрасной».

По его словам, немецкий канцлер встретила российского лидера, и они «начали ретрит (встречу в узком составе. — РБК) вместе с другими главами государств и правительств», уточнил пресс-секретарь.

Когда Меркель приветствовала глав иностранных делегаций, Путин, по данным агентства, обменялся с ней несколькими фразами.

Российский лидер 7 июля прилетел в Гамбург на саммит «Двадцатки». У российского президента запланировано два рабочих заседания на саммите. Путин 7 июля должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, главой Южной Кореи Му Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее канцлер Германии заявила, что не будет посредником на переговорах Путина и Трампа. Она подчеркнула, что планирует «представлять интересы Берлина и Европы» и «находить компромиссы».

За несколько дней до начала саммита по инициативе Берлина​ состоялся телефонный разговор Путина и Меркель. Они обсудили «основные темы повестки дня этого форума».

 
 
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Когда Меркель приветствовала глав иностранных делегаций, Путин, по данным агентства, обменялся с ней несколькими фразами.

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