Радушный прием на фоне протестов. Как Меркель встретила высоких гостей на саммите G20 в Гамбурге

7 июля в Гамбурге стартовал саммит G20. Хозяйка мероприятия, канцлер Германии Ангела Меркель, лично сегодня встречала лидеров государств-участников саммита. Канцлер была радушна и выглядела довольной, несмотря на то что в городе не утихают выступления антиглобалистов. Накануне на акции протеста полицейские применили водометы и перечный газ.
Первыми Меркель поприветствовали президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Евросовета Дональд Туск. С опозданием прибыли президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Трамп задержался из-за того, что пришлось объезжать многие перекрытые протестующими дороги.
На саммит также прибыл президент России Владимир Путин, у которого сегодня состоится первая встреча с американским лидером. Президенты России и США уже успели пожать друг другу руки. Также присутствует и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которому немецкие власти не позволили выступить перед турками во время G20.
На саммит главы государств прибыли со своими супругами, а некоторые и с детьми. Для первых леди запланирована своя программа на время саммита.
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