Радушный прием на фоне протестов. Как Меркель встретила высоких гостей на саммите G20 в Гамбурге

7 июля в Гамбурге стартовал саммит G20. Хозяйка мероприятия, канцлер Германии Ангела Меркель, лично сегодня встречала лидеров государств-участников саммита. Канцлер была радушна и выглядела довольной, несмотря на то что в городе не утихают выступления антиглобалистов. Накануне на акции протеста полицейские применили водометы и перечный газ.



Канцлер Германии Ангела Меркель общается с президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом. 7 июля, Гамбург. Фото: Reuters

Первыми Меркель поприветствовали президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Евросовета Дональд Туск. С опозданием прибыли президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Трамп задержался из-за того, что пришлось объезжать многие перекрытые протестующими дороги.



Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Ангела Меркель. Фото: Reuters

На саммит также прибыл президент России Владимир Путин, у которого сегодня состоится первая встреча с американским лидером. Президенты России и США уже успели пожать друг другу руки. Также присутствует и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которому немецкие власти не позволили выступить перед турками во время G20.



Ангела Меркель приветствует премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Фото: Reuters



Ангела Меркель и лидер КНР Си Цзиньпинь. Фото: Reuters



На фото премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, глава МВФ Кристин Лагард, премьер-министр Индии Наренда Моди и премьер-министр Нидерландов Марке Рютте. Фото: Reuters



Ангела Меркель приветствует президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана. Фото: Reuters



Президент Франции Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Фото: Reuters



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Ангела Меркель. Фото: Reuters



Президент России Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: Reuters



Ангела Меркель приветствует министр финансов Саудовской Аравии Ибрагим аль Ассаф. Фото: Reuters



Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: Reuters



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Ангела Меркель. Фото: Reuters



Акция протеста в Гамбурге в первый день проведения саммита G20. Фото: Reuters

На саммит главы государств прибыли со своими супругами, а некоторые и с детьми. Для первых леди запланирована своя программа на время саммита.



Жена премьер-министра Канады с сыном. Фото: Reuters



Супруга президента Турции. Фото: Reuters



Жены президентов Франции и Аргентины покидают корабль после лодочного тура. Фото: Reuters