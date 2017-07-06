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"Рады познакомиться". Путин и Трамп провели первую встречу

07.07.2017 17:49 — Новости Мира | Tut.by  
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7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге состоялась историческая встреча президентов Росси и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух государств впервые пересеклись утром, где пожали друг другу руки, а вечером смогли провести недолгие переговоры. На вопросы журналистов лидеры двух государств предпочли не отвечать.


Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

Президенты в начале встречи заявили, что рады познакомиться друг с другом. «Я очень рад познакомиться с вами и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат», — заявил Путин.

Путин, обращаясь к президенту США, отметил, что уже несколько раз общался с ним по телефону по вопросам двусторонней и международной повестки дня. Однако, по мнению президента России, телефонных разговоров недостаточно.

«Если мы хотим решать острые вопросы двусторонней и международной повестки дня, для этого нужны личные встречи», — отметил Путин.


Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

Трамп заявил, что их разговор будет позитивным для двух стран, а он сам рад познакомится с Владимиром Путиным.

Переговоры прошли в присутствии главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.


На фото министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters
 
Теги: знакомства
 
 
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Лидеры двух государств впервые пересеклись утром, где пожали друг другу руки, а вечером смогли провести недолгие переговоры.

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