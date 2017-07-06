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В центре Луганска произошло два взрыва

07.07.2017 18:37 — Новости Мира | Tut.by  
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В центре Луганска с разницей примерно в один час прогремели два взрыва. Инциденты произошли в районе площади Героев Великой Отечественной войны, где расположены административные здания самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).


Скриншот Youtube

Как сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко, речь идет о террористических актах, совершенных «киевскими диверсантам».

В результате первого взрыва погибла капитан медицинской службы народной милиции, еще пять человек получили ранения, уточнил он. «Второй взрыв произошел в нескольких десятках метрах от первого, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и народной милиции. Пострадали два мирных жителя», — добавил Марочко.

По его словам, «эпицентры взрывов находились в местах большого скопления людей — в центре города, у магазина и у почты. Одно из взрывных устройств было начинено поражающими элементами».

По его мнению, все это говорит о том, что «организаторы терактов намеренно стремились к большому числу жертв среди мирных жителей». «Теракты в Луганске были организованы Киевом в первый день встреч лидеров „Большой двадцатки“ с целью срыва мирного урегулирования ситуации в Донбассе», — считает Марочко.

Министерство госбезопасности ЛНР обратилось к жителям с просьбой в ближайшее время не покидать свои дома и не создавать большого скопления людей в общественных местах в связи с высоким уровнем террористической угрозы.

«МГБ просит жителей: если кто-то из вас видел подозрительных личностей — просьба сообщать об этом в министерство госбезопасности, — говорится в обращении ведомства, опубликованном агентством Луганскинформцентр. — Если вы располагаете любой информацией, которая поможет установить подозрительных лиц или подозрительные предметы — срочно сообщайте в министерство госбезопасности».

Усиленный режим

Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что спецслужбы провозглашенной республики работают в усиленном режиме в связи с терактами в Луганске.

«Сегодня среди белого дня в центре Луганска был совершен ряд вопиющих террористических актов. Взрывы прогремели в густонаселенном районе неподалеку от места массового отдыха жителей города, детской площадки, штаба народной милиции республики», — приводит его слова Луганскинформцентр.

По словам Плотницкого, «террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения». «Призываю жителей республики быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям», — сказал глава ЛНР.

«Хочу заверить, что руководство республики, правоохранительные органы и специальные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы наказать виновных в данных террористических актах и предотвратить возможные последующие агрессивные действия», — заявил Плотницкий.

 
 
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В результате первого взрыва погибла женщина, еще пять человек получили ранения.

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