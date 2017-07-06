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Путин и Трамп договорились о перемирии в Сирии

07.07.2017 19:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время своей первой встречи на саммите G20 договорились о перемирии в Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства Reuters и Associated Press.


Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

По их данным, действовать перемирие начнет 9 июля, а официально объявят об этом сегодня.

Сообщается, что в договоренностях также участвуют Израиль и Иордания.

7 июля президенты России и США встретились на саммите «Большой двадцатки», где провели переговоры, которые длились более двух часов. Президенты отметили, что рады знакомству и надеются на позитивный исход переговоров.

 
 
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Сообщается, что в договоренностях также участвуют Израиль и Иордания.

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