Путин и Трамп договорились о перемирии в Сирии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время своей первой встречи на саммите G20 договорились о перемирии в Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства Reuters и Associated Press .



Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

По их данным, действовать перемирие начнет 9 июля, а официально объявят об этом сегодня.

Сообщается, что в договоренностях также участвуют Израиль и Иордания.

7 июля президенты России и США встретились на саммите «Большой двадцатки», где провели переговоры , которые длились более двух часов. Президенты отметили, что рады знакомству и надеются на позитивный исход переговоров.