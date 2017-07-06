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Путин и Трамп договорились о перемирии в Сирии
07.07.2017 19:50 — Новости Мира | Tut.by
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время своей первой встречи на саммите G20 договорились о перемирии в Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства
По их данным, действовать перемирие начнет 9 июля, а официально объявят об этом сегодня.
Сообщается, что в договоренностях также участвуют Израиль и Иордания.
7 июля президенты России и США встретились на саммите «Большой двадцатки», где провели
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Сообщается, что в договоренностях также участвуют Израиль и Иордания.
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