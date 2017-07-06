Суд амнистировал обвиняемых по делу о крушении самолета президента Total

Солнцевский суд Москвы амнистировал водителя снегоуборочной машины аэропорта Внуково Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева, которые обвинялись по делу о крушении самолета Falcon в 2014 году.



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Мартыненко и Леденеву было назначено наказание в виде четырех и трех лет лишения свободы соответственно.

«На основании постановления Госдумы РФ „Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов“ Мартыненко и Леденев от назначенного наказания освобождены со снятием судимости», — цитирует приговор « Интерфакс ».

Прокуратура требовала приговорить подсудимых к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Адвокаты просил назначить им условное наказание. Дело рассматривалось в особом режиме, поскольку обвиняемые согласились сотрудничать со следствием.

Самолет Falcon, на борту которого находился глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, разбился при вылете из Внуково в ночь на 21 октября 2014 года. Самолет при взлете столкнулся со снегоуборочной машиной и загорелся. На борту лайнера находились четыре человека, все они погибли. В ходе следствия было установлено, что водитель снегоуборщика был пьян.