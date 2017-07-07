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Около 200 стражей порядка пострадали в столкновениях с протестующими в Гамбурге
07.07.2017 23:51 — Новости Мира | Tut.by
Число полицейских, пострадавших в Гамбурге во время столкновений с протестующими против саммита G20, выросло до 196. Об этом в пятницу сообщили в правоохранительных органах города.
«Актуальное число пострадавших полицейских, которое нам сообщили, — 196», — отметили в полиции.
Сейчас ситуация в Гамбурге обострилась — протестующие закидывают стражей порядка камнями и бутылками. Эпицентр столкновений находится в районе Санкт-Паули. Вечером стартовала акция под названием «Революционная демонстрация противников G20», которая, по оценке правоохранительных органов, может сопровождаться насилием.
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Сейчас ситуация в Гамбурге обострилась - протестующие закидывают стражей порядка камнями и бутылками.
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