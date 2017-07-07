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Тиллерсон рассказал о попытке Мелании Трамп прервать встречу президентов России и США
07.07.2017 23:15 — Новости Мира | Tut.by
Супруга президента США Дональда Трампа Мелания пыталась уговорить лидеров России и США завершить их первую встречу на саммите «Двадцатки» в Гамбурге. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает издание
По словам Тиллерсона, в какой-то момент встречи первая леди США Мелания Трамп вошла в комнату в «бесплодной попытке» завершить встречу двух президентов, которая продолжалась еще час после ее ухода.
Госсекретарь США заявил, что изначально встреча была запланирована на 30 минут, однако затянулась на два с половиной часа. Одной из причин того, что встреча длилась так долго, по словам Тиллерсона, стало то, что Трамп и Путин быстро установили контакт и им «было так много о чем поговорить, в разговоре они коснулись практически всех тем».
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Одной из причин того, что встреча длилась так долго, по словам Тиллерсона, стало то, что Трамп и Путин быстро установили контакт и им "было так много о чем поговорить,...
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