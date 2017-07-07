ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тиллерсон рассказал о попытке Мелании Трамп прервать встречу президентов России и США

07.07.2017 23:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания пыталась уговорить лидеров России и США завершить их первую встречу на саммите «Двадцатки» в Гамбурге. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает издание Politico.


Мелания Трамп и Владимир Путин, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

По словам Тиллерсона, в какой-то момент встречи первая леди США Мелания Трамп вошла в комнату в «бесплодной попытке» завершить встречу двух президентов, которая продолжалась еще час после ее ухода.​

Госсекретарь США заявил, что изначально встреча была запланирована на 30 минут, однако затянулась на два с половиной часа. Одной из причин того, что встреча длилась так долго, по словам Тиллерсона, стало то, что Трамп и Путин быстро установили контакт и им «было так много о чем поговорить, в разговоре они коснулись практически всех тем».

На прошедшей встрече президенты России и США обсудили конфликты в Украине и Сирии, коснулись темы кибербезопасности и договорились ускорить назначение новых послов. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Лидеры двух стран достигли договоренностей по этим вопросам. По словам Лаврова, дискуссия прошла в «конкретном деловом ключе». Он назвал атмосферу прошедших переговоров конструктивной.

Путин и Трамп договорились о перемирии в Сирии

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из причин того, что встреча длилась так долго, по словам Тиллерсона, стало то, что Трамп и Путин быстро установили контакт и им "было так много о чем поговорить,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин и Трамп пожали друг другу и договорились о перемирии в Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика