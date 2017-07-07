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Путин и Трамп пожали друг другу и договорились о перемирии в Сирии

07.07.2017 21:41 — Новости Мира | БДГ  
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Результатом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 стал договоренность о перемирии в Сирии.

Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства Reuters и Associated Press.

Это была первая личная встреча президентов России и США, ранее они общались только по телефону.

По информации СМИ, перемирие начнет действовать 9 июля. Отмечается, что в договоренностях также участвуют Израиль и Иордания. Президенты России и США сегодня провели переговоры на саммите «Большой двадцатки», они продолжались 2 часа 15 мин. Эта встреча стала первой личной встречей президентов, до этого лидеры общались лишь по телефону.

Путин заявил Трампу, что рад познакомиться с ним и рассчитывает на позитивный результат встречи.

«Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат», - сказал российский лидер. Трамп также заявил, что рад встрече с Путиным.

«Я очень рад с вами встретиться, мы уже обсуждали ряд вопросов. И я с нетерпением ожиданию такой возможности, это будет позитив как для России и США, так и для всех, кто причастен», - сказал Трамп.

Во встрече с российской стороны принял участие глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Сергей Лавров заявил, что беседа президентов России и США была очень конкретной, подтвердилось, что президенты руководствуются национальными интересами.

«Была очень продолжительная, очень конкретная беседаМое ощущение, что президенты, и российский, и американский, движимы интересами двух стран», - цитирует Лаврова БЕЛТА.

Фото ТАСС

 
Теги: знакомства
 
 
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Результатом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 стал договоренность о перемирии в Сирии. Об этом со ссылкой на...

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