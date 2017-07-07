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Греция получит от ЕС 8,5 млрд евро финансовой помощи

08.07.2017 08:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Совет директоров Европейского стабилизационного механизма (ESM) одобрил выделение Греции третьего транша финансовой помощи объемом 8,5 миллиарда евро. Соответствующая информация содержится в сообщении ESM, опубликованном в пятницу, 7 июля.


Фото: Reuters

ESM отмечает, что транш будет предоставлен Афинам частями. Большая часть суммы — 7,7 миллиарда евро — может быть перечислена Греции в понедельник, 10 июля.

Ранее, 24 июня, международное агентство Moody’s впервые за два годаповысило рейтинг Греции — с Caa3 до Caa2. Среди причин для улучшения оценки Moody’s назвало намечающиеся признаки стабилизации экономики страны и успешное согласование получения третьего транша помощи.

Летом 2015 года Греция и Евросоюз договорились о программе выхода из долгового кризиса. Афины получат 86 миллиардов евро в течение трех лет. В обмен на это в стране должен быть введен режим экономии, предусматривающий, в частности, реформу налоговой и пенсионной систем.

 
 
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Ранее, 24 июня, международное агентство Moody's впервые за два годаповысило рейтинг Греции - с Caa3 до Caa2.

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