Тиллерсон: Трамп спросил Путина про хакеров, тот всё отрицал

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в Гамбурге подробно обсудили вопрос о вмешательстве России в выборы президента США.



Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

«Они очень подробно и долго обсуждали этот вопрос… Президент [США] не один раз спрашивал президента Путина о вмешательстве России [в американские выборы]. Президент Путин отрицал это вмешательство, как, я думаю, он делал и раньше», — сказал Тиллерсон.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Трамп «слышал четкие заявления президента Путина о том, что это неправда и […] он [Трамп] эти заявления принимает».

«Президент Трамп сказал, что эта кампания уже приобретает достаточно странный характер, потому что за многие месяцы, когда эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта», — добавил Лавров.

Встреча Путина и Трампа прошла на полях «большой двадцатки» в Гамбурге и продолжалась больше двух часов. На переговорах также присутствовали Тиллерсон и Лавров.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», — сказал Путин по итогам встречи.

Приветствуя российского коллегу перед встречей, Дональд Трамп заявил, что очень рад встрече, а переговоры в Гамбурге — это лишь начало дискуссии. Трамп добавил, что с нетерпением ожидает возможности обсудить множество вопросов с Путиным и надеется, что встреча обернется позитивным исходом как для России и США, так и для всех остальных заинтересованных сторон.

Переговоры прошли на фоне продолжающегося в США расследования вмешательства России в ход президентских выборов. Четыре ведущих разведывательных службы США заявили, что не сомневаются в реальности этого вмешательства. Россия все обвинения неоднократно отвергала.

На момент начала встречи слова были достаточно теплыми, но вот язык жестов оставался сдержанным. Ни один из президентов особо не улыбался, когда выражал надежду на положительный исход встречи. Их рукопожатие оказалось быстрым и деловым. Но им, несомненно, было что обсудить в ходе встречи, которая успешно прошла в отведенное ей время. Россия видит в этом большое достижение — подтверждение того, что Владимир Путин является мировым лидером, с которым необходимо считаться. Однако никто на встрече не ожидает совершения значительных сделок — например, смягчения санкций. Кремль постоянно делал акцент на том, что его основной целью является установление «рабочего диалога» с Дональдом Трампом, и, возможно, начало долгого процесса восстановления отношений с США, которые сейчас переживают самый сложный период за последние несколько лет. Сара Рейнсфорд, Би-би-си