|
Тиллерсон: Трамп спросил Путина про хакеров, тот всё отрицал
08.07.2017 08:44 — Новости Мира | Tut.by
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп на
«Они очень подробно и долго обсуждали этот вопрос… Президент [США] не один раз спрашивал президента Путина о вмешательстве России [в американские выборы]. Президент Путин отрицал это вмешательство, как, я думаю, он делал и раньше», — сказал Тиллерсон.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Трамп «слышал четкие заявления президента Путина о том, что это неправда и […] он [Трамп] эти заявления принимает».
«Президент Трамп сказал, что эта кампания уже приобретает достаточно странный характер, потому что за многие месяцы, когда эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта», — добавил Лавров.
Встреча Путина и Трампа прошла на полях «большой двадцатки» в Гамбурге и продолжалась больше двух часов. На переговорах также присутствовали Тиллерсон и Лавров.
«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», — сказал Путин по итогам встречи.
Приветствуя российского коллегу перед встречей, Дональд Трамп заявил, что очень рад встрече, а переговоры в Гамбурге — это лишь начало дискуссии. Трамп добавил, что с нетерпением ожидает возможности обсудить множество вопросов с Путиным и надеется, что встреча обернется позитивным исходом как для России и США, так и для всех остальных заинтересованных сторон.
Переговоры прошли на фоне продолжающегося в США расследования вмешательства России в ход президентских выборов. Четыре ведущих разведывательных службы США заявили, что не сомневаются в реальности этого вмешательства. Россия все обвинения неоднократно отвергала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Они очень подробно и долго обсуждали этот вопрос… Президент [США] не один раз спрашивал президента Путина о вмешательстве России [в американские выборы]....
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии