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самолет Путина совершил крюк в 500 км по дороге на G20
08.07.2017 09:25 — Новости Мира | Tut.by
Борт президента России Владимира Путина, направляясь из Москвы на саммит «Двадцатки» в Гамбурге, совершил крюк в 500 км. Таким образом он облетел часть территорий стран Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на данные портала
Подобный путь, согласно материалам портала, проделал лайнер Ил-96 с регистрационным номером RA-96022. На карте FlightRadar24 заметно, что перед тем, как оказаться в воздушном пространстве Дании и Германии этот самолет пересек территории нейтральных НАТО Финляндии и Швеции.
Именно из лайнера с этими регистрационными номерами в Гамбурге, как пишет Reuters, согласно кадрам, показанным в эфире российского телевидения, вышел Владимир Путин.
В частности, это заметно на
Прежде российский президент, как замечает агентство, неоднократно пролетал над территориями восточных государств НАТО. Однако теперь, по данным Reuters, причина, по которой лайнер выбрал для своего маршрута из Москвы в Гамбург «более длинный» путь не ясна.
В Гамбург на саммит неформального объединения двадцати ведущих экономик мира Путин прибыл в ночь на 7 июля. В этот же день началось само мероприятие. По данным газеты Hamburger Abendblatt, российский лидер остановился в отеле Park Hyatt. В нем же, как отмечало издание, во время саммита будут жить премьер-министр Канады Джастин Трюдо и австралийский премьер Малколм Тернбулл.
Президент США Дональд Трамп с семьей, в свою очередь, прилетел в Гамбург вечером 6 июля. Он разместился в гостевом доме сената города. Его
Президенты, в частности, как уточнил позже глава МИД России Сергей Лавров, обсудили ситуации в Украине и Сирии, а также коснулись темы кибербезопасности и договорились ускорить назначение новых послов. Дискуссия политиков, по оценке российского министра, прошла в «конкретном деловом ключе». Атмосферу на прошедших переговорах он назвал конструктивной.
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Борт Владимира Путина, направляясь на саммит G20 в Гамбурге, совершил крюк в 500 км, не пролетев таким образом по пути над странами НАТО.
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