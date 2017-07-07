самолет Путина совершил крюк в 500 км по дороге на G20

Борт президента России Владимира Путина, направляясь из Москвы на саммит «Двадцатки» в Гамбурге, совершил крюк в 500 км. Таким образом он облетел часть территорий стран Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на данные портала FlightRadar24 сообщает Reuters .



Фото: Reuters

Подобный путь, согласно материалам портала, проделал лайнер Ил-96 с регистрационным номером RA-96022. На карте FlightRadar24 заметно, что перед тем, как оказаться в воздушном пространстве Дании и Германии этот самолет пересек территории нейтральных НАТО Финляндии и Швеции.





Именно из лайнера с этими регистрационными номерами в Гамбурге, как пишет Reuters, согласно кадрам, показанным в эфире российского телевидения, вышел Владимир Путин.​

В частности, это заметно на видеозаписи телеканала РЕН ТВ.

Прежде российский президент, как замечает агентство, неоднократно пролетал над территориями восточных государств НАТО. Однако теперь, по данным Reuters, причина, по которой лайнер выбрал для своего маршрута из Москвы в Гамбург «более длинный» путь не ясна.

В Гамбург на саммит неформального объединения двадцати ведущих экономик мира Путин прибыл в ночь на 7 июля. В этот же день началось само мероприятие. По данным газеты Hamburger Abendblatt, российский лидер остановился в отеле Park Hyatt. В нем же, как отмечало издание, во время саммита будут жить премьер-министр Канады Джастин Трюдо и австралийский премьер Малколм Тернбулл.

Президент США Дональд Трамп с семьей, в свою очередь, прилетел в Гамбург вечером 6 июля. Он разместился в гостевом доме сената города. Его первая встреча с Путиным состоялась днем 7 июля. В ходе нее, по словам госсекретары США Рекса Тиллерсона, между главами государств сложилась «позитивная химия». Трамп и Путин, как уточнил глава госдепа, быстро установили контакт и им «было так много о чем поговорить, [что] в разговоре они коснулись практически всех тем».

Президенты, в частности, как уточнил позже глава МИД России Сергей Лавров, обсудили ситуации в Украине и Сирии, а также коснулись темы кибербезопасности и договорились ускорить назначение новых послов. Дискуссия политиков, по оценке российского министра, прошла в «конкретном деловом ключе». Атмосферу на прошедших переговорах он назвал конструктивной.